محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة والمشروعات بزفتى والسنطة

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قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجولة ميدانية مفاجئة صباح اليوم لمتابعة الانتظام الإداري والخدمات التى تقدم للمواطنين وكذا أعمال النظافة فى الشوارع وإجراءات تأمين الكنائس بمناسبة الإحتفال بأعياد الميلاد المجيد.حيث بدأ محافظ الغربية جولته بمركز زفتى بمتابعة أعمال رفع القمامة من الشوارع وكذا أعمال تأمين محيط الكنائس بنطاق المركز للتأكد من الانتهاء التام من كافة الإستعدادات الخاصة بإستقبال أعياد الميلاد المجيد.كما تفقد مقر مجلس مدينة زفتى حيث شدد على تحقيق الانضباط الإدارى للعاملين بالمركز وحضور العاملين في المواعيد المحددة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين والبعد عن الإجراءات الروتينية المعقدة.كما تابع محافظ الغربية جولته بمركز ومدينة السنطة حيث تابع تأمين محيط الكنائس بمنطقة (السنطة البلد – السنطة – المحطة) ، موجهًا بأعمال النظافة المستمرة بنطاق الكنائس ورفع أى إشغالات .كما تفقد أعمال الرصف الجارية بنطاق المدينة موجهًا بإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة ومراعاة إنشاء بنية تحتية للأمطار وعمل مناسيب لتصريف مياه الأمطار.وتفقد مقر مجلس المدينة والمراكز التكنولوجية ، مؤكدًا على دور المراكز التكنولوجية في الإسراع في إنهاء خدمات المواطنين ومكافحة الفساد.وفي نهاية الجولة؛ أكد محافظ الغربية على استمرارية الجولات المفاجئة بجميع مدن وقري المحافظة لمتابعة الأعمال الجارية ومعدلات التقنين والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين.