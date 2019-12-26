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أخبار العالم

موقفنا محايد في ليبيا.. الرئاسة التونسية توجه صفعة لتركيا وحكومة الوفاق

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:38 م
علم تونس
علم تونس
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن رئاسة الجمهورية التونسية تأكيدها أن موقف تونس محايد في ليبيا، وأنها لن تنضم إلى أي تحالفات في البلد المجاور.

واستهجنت الرئاسة التونسية تصريحات وردت على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق في طرابلس فتحي باش أغا حول انضمام تونس لحلف تركيا في ليبيا.

وأكدت الرئاسة التونسية أن ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، إنها ستطلب رسميًا دعمًا عسكريًا من تركيا إذا تصاعدت حدة الحرب الدائرة على العاصمة.

وأضاف الوزير فتحي باشا أغا للصحافيين في تونس "إذا ظل هذا الموقف يتصاعد فإننا لنا الحق في أن ندافع عن طرابلس وعن أهلنا".

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" الموالية لحكومة الوفاق الليبية نقلا عن وزير الداخلية قوله خلال المؤتمر الصحفي في تونس: "تعاون كبير ستشهده الأيام القادمة بين ليبيا وتركيا وتونس وسيكون هناك حلف لخدمة شعوبنا وبلداننا".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الخميس أن بلاده تلقت من حكومة الوفاق الليبية طلبًا لإرسال قوات إلى ليبيا، مشددًا: "وسنفعل ذلك".
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