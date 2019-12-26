انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص

حصل موقع صدي البلد علي مجموعة صور خاصة ننفرد بنشرها لمتحف الغردقة،والمقرر افتتاحه شهر يناير القادم.



المتحف يأتي كتجربة أولي وناجحة لوزارة الأثار بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف وفقًا لاشتراطات الوزارة، والتي ستتولي وحدها الإدارة والإشراف علي المتحف.



وتظهر في الصور القطع الأثرية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، وتغطي مراحل وعصور مختلفة من الحضارة المصرية.



وكما ظهر في الصور،المتحف تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف، ويعمل سيناريو العرض علي إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور.



ويشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.



كانت مصادر بالآثار قد كشفت أن افتتاح المتحف كان مقررا له 28 الشهر الجاري،لكن تم تأجيل ذلك لحين انتهاء بعض الأعمال في محيط المتحف والموقع العام له.

