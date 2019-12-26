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فن

محمد رجب يؤدي مناسك العمرة.. قبل تصوير "الأخ الكبير"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:20 م
محمد رجب
محمد رجب
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محمد بدران
نشر الفنان محمد رجب، اليوم الأربعاء، صورة له عبر حسابه على إنستجرام وهو يؤدى مناسك العمرة.

وعلق محمد رجب على الصورة: "ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا".

ويستعد محمد رجب حاليا لتصوير مسلسله الجديد "الأخ الكبير" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي".

"الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.

يذكر أن محمد رجب عرض له في رمضان الماضي مسلسل "علامة استفهام" الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث يعتمد على فكرة الغموض، وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بحيرة.
محمد رجب يؤدي مناسك العمرة.. قبل تصوير "الأخ الكبير"
محمد رجب يؤدي مناسك العمرة.. قبل تصوير "الأخ الكبير"
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