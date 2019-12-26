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توك شو

ليست لـ ليلى علوي.. حمدي الوزير: نظرة التحرش الشهيرة كانت لرجل.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:36 م
حمدي الوزير
حمدي الوزير
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان حمدي الوزير، إن الكوميكس الذي يستخدمه رواد السوشيال ميديا كان من ضمن حملة شنت ضده لمحاربته.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد مجدي» في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشهد كان في فيلم قبضة الهلالي ولم تكن النظرة الشهيرة للفنانة ليلي علوي كما يدعي البعض، ولكن كان نظرة توعد وتهديد لبطل الفيلم يوسف منصور.

وأوضح الوزير، أن عددا من النجوم من الممكن أن يدفعوا الملايين لكي يتم الدعاية لهم، ولكن شخص ما حاول مهاجمته ووصفه بالمتحرش وحدث العكس وتم الترويج والدعاية المجانية له.

وأكد الوزير، أن هناك العديد من الشركات تستخدم صورته الشهيرة وهو سعيد بذلك ورفض مقاضاتهم.
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