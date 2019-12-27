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مرأة

بدون أدوية.. طرق علاج السخونة وخفض الحرارة في أسرع وقت

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يتعرض الكثير في الشتاء الي سخونة بالجسم، وقد يكون معظم حالات السخونة لا تستدعي مراجعة الطبيب وتناول الأدوية، وتتم معالجتها منزليًّا إلّا إذا كان الشخص يعاني من نقص المناعة، أو يتبع العلاج الكيميائي، أو أجرى عمليةً جراحيةً مؤخرًا، وتبقى الإجراءات الطبية محصورة لتحقيق غايات معينة، أما الطرق المنزلية فتكون لتحقيق الأهداف الآتية:-

العمل على تخفيض درجة حرارة الجسم، وتلزم ما يأتي:
القيام بقياس درجة حرارته.

أما عن العلاجات الطبيعية فتكون بهذه الطرق وهي: 
١- الزعتر

لعلاج السخونة الداخلية يساعد الزعتر على علاج الالتهابات لأنه يستخدم كمطهر. طريقة الاستخدام:- قم بوضع كمية من الزعتر على كوب من الماء، وضعهم على النار حتى يغلي ثم قم بتصفيته وشربه.

٢- الليمون
يساعد في خفض ارتفاع الحراراة الداخلية للجسم يعمل الليمون كمضاد للأكسدة كما إنه يحتوي على فيتامين C ويساعد على الشعور بالانتعاش والطاقة. طريقة الاستخدام:- قم بتقشير الليمون وعمله عصير ثم قم بتحليته بالعسل ثم تناوله، وقم بتناوله 3 مرات في اليوم.

٣- النعناع

لعلاج سخونة الجسم الداخلية يقوم النعناع بخفض درجة الحرارة ،وذلك لأنه يعمل كمبرد للجسم. طريقة الاستخدام :- قم بإضافة كمية من النعناع مع كوب من الماء، وقم بغليهم ثم إتركه حتى يبرد، وبعد ذلك قم بتصفيته وتحليته بالعسل ثم تناوله، ولخفض درجة الحرارة بسرعة تناوله 2 في اليوم.
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