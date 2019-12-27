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أخبار العالم

بعد تصعيد السراج وأردوغان.. مليشيات سورية موالية لتركيا تفتح مراكز لإيواء إرهابيي ليبيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الخميس، إن المليشيات الإرهابية الموالية لتركيا أنشأت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها: "تم افتتاح 4 مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا".

وأضافت المصادر: "افتتح مكتب تحت إشراف "فرقة الحمزات" في مبنى الأسايش سابقا، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقا تحت إشراف "الجبهة الشامية"، كما افتتح "لواء المعتصم" مكتبا في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتبًا آخر تحت إشراف "لواء الشامل".
ورصد المرصد السوري توجه عشرات الأشخاص إلى تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك، وأكدت مصادر أن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم مغريات ورواتب تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

وأكدت مصادر أخرى أن مقاتلين اثنين لقيا حتفهما قبل أيام في ليبيا، وهما من مهجري دمشق ومنتسبي الفصائل الموالية لتركيا.

وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس إن حكومة فايز السراج طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري.

وقال المسئول إن الدعم التركي الذي طلبه السراج يشمل دعما جويا وبريا وبحريا لصد تقدمات الجيش الوطني الليبي في العاصمة التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة.

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