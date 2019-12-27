هنا الزاهد تتألق بالأبيض والأسود بإطلالة جذابة

نشرت هنا الزاهد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت هنا الزاهد في الصورة بتقنية الأبيض والأسود وهي ترتدى جاكيت جلد باللون الأسود، وهو ما أبرز بشكل كبير رشاقتها.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على شعرها الأشقر، ومكياج ناعم، في إطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.
يذكر أن هنا الزاهد منذ زواجها من الفنان أحمد فهمى تعرضت للعديد من الصعوبات في حياتها، حيث دخلت المستشفى فى شهر العسل ثم تعرض زوجها إلى مرض نادر وأخيرا شقيقتها فرح.
وكان آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فى الدراما مسلسل "الواد سيد الشحات" والذي شاركها البطولة فيه أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن.