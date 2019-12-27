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أخبار البلد

رئيس نقابة العاملين بالبنك الزراعى: هذه التحديات تواجه خليفة «القصير»

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
إسماعيل السيد عبد
إسماعيل السيد عبد الستار رئيس نقابة العاملين للبنك الزراعي
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محمد غالي
قال إسماعيل السيد عبد الستار، رئيس نقابة العاملين للبنك الزراعي المركز الرئيسي، إنه عقب مغادرة السيد القصير، رئاسة البنك بعد توليه وزارة الزراعة، بعد أن بدء خطة تطوير البنك الزراعي وإجراء بعض الإصلاحات في مجال حقوق العاملين، يواجه الرئيس الجديد تحدي كبير هو التطوير وإصلاح شأن العاملين.

وأوضح عبدالستار أن رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي سيتولي رئاسة البنك، بعد ترشيح وزير الزراعة له وموافقة محافظ البنك المركزي وإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أيا كان اسمه سواء من البنك أو من خارجه، سيكون أمامه عدة تحديات.

وأضاف أن التحديات تتضمن ملف التطوير وملف حقوق العاملين وملف المستشارين وملف القيادات الحالية رئيس قطاع ورئيس منطقة وملف استكمال ما تم اعتماده من قرارات اللجنة التنفيذية لصالح العاملين وملف لوائح العاملين وملف قضايا العاملين أمام القضاء.

وبين رئيس نقابة النقابة المركز الرئيسي، أن رؤيته التي يعرضها إن شاء الله علي رئيس البنك الجديد والمبنية على قانون النقابات العمالية تشتمل على:

ضرورة الالتزام بقرارات اللجنة التنفيذية الصادرة في 3/ 8/ 2019 المعتمدة من مجلس الإدارة
ضرورة حل المنازعات بين العاملين بالبنك بالطرق الودية خاصة علاوة الـ20٪؜
ضرورة إجراء تعديلات على نصوص اللوائح المخالفة للقانون
ضرورة وضع نظام عادل للحوافز وتحفيز الوحدات والفروع التي حققت أرباح
ضرورة عمل تقييم للمستشارين وللسادة رؤساء القطاعات والمناطق والتصرف في ضوء هذا التقييم
ضرورة وضع جدول زمني فورا لهيكلة الأجور وزيادتها خلال عام 2020
ضرورة الاستماع إلى رئيس قطاع الرقابة الداخلية بالبنك بهدف مقاومة أي فساد
إجراء حركة مدير إدارة
ضرورة التواصل مع العاملين وممثليهم "النقابات 19 نقابة" بشكل دوري وتعيين متحدث رسمي لإعلان العاملين بقرارات مجلس الإدارة والإعلان عن سياسة بيع الأصول التزاما بالحكومة الرشيدة التي من مبادئها الشفافية.
ضرورة القضاء على ظاهرة الإيميلات الوهمية التي ترتكب جرائم عبر فيسبوك ضد إدارة البنك والعاملين.
إعادة تشكيل لجنتي الموارد البشرية والتظلمات بضم مستشار البنك نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس قطاع الرقابة الداخلية
وضع نظام علاج طبي جديد يضم علاج أسر العاملين
إنشاء مصيف مرسى مطروح ونادي للعاملين بالأرض المخصصة لذلك بالفيوم
زيادة مبالغ المكافآت التي تصرف في المناسبات وصرف مكافآة في عيد الميلاد المجيد
وفي ختام حديثه تمنى رئيس نقابة العاملين للبنك الزراعي، لرئيس مجلس الإدارة الجديد التوفيق من الله في مهمته الصعبة وفق رؤيته وخطته.
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