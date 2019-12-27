اليوم.. تامر حسني ورامي جمال يحييان حفلا غنائيا في المنارة

يستعد كل من الفنان تامر حسني، والفنان رامي جمال، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الجمعة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.





ويأتي هذا الموعد بعد تأجيل الحفل لدواعي أمنية، حيث إنه كان من المفترض إحيائه يوم 20 ديسمبر الجاري.





واحتفل تامر حسني، مؤخرًا ببدء عرض فيلمه الجديد "الفلوس" بجانب عدد كبير من ابطال العمل كان من بينهم زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.



