اليوم.. تامر حسني ورامي جمال يحييان حفلا غنائيا في المنارة

يستعد كل من الفنان تامر حسني، والفنان رامي جمال، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الجمعة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.
ويأتي هذا الموعد بعد تأجيل الحفل لدواعي أمنية، حيث إنه كان من المفترض إحيائه يوم 20 ديسمبر الجاري.
واحتفل تامر حسني، مؤخرًا ببدء عرض فيلمه الجديد "الفلوس" بجانب عدد كبير من ابطال العمل كان من بينهم زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.
بينما ينتظر رامي جمال الآن، طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من إنتاج شركة "نجوم ريكورد"، وكانت آخر ألبومات رامي جمال، البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018 وهو من إنتاج "نجوم ريكورد".