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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد.. ويزف بشرى سارة للعاملين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأقباط بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، معلنا عدد من الأخبار السارة التي اتخذتها الجامعة خلال الآونة الأخيرة.

وكتب الدكتور الخشت عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : إجراء أكبر حركة ترقيات في تاريخ جامعة القاهرة لأكثر من ١١٤٢٢ موظفا ، منهم 9109 موظفًا بقسم التعليم، و 2313 بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور الخشت على ضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنًا أصيلًا من أركان الجامعة في جميع الملفات، مع ضرورة حدوث تغييرات وتصحيح لأوضاع خاطئة في الماضي؛ حيث تعمل العديد من اللجان التي شكلتها الآن عليها.

وأضاف : وقد سبق من قبل تعديل الشكل التعاقدى لأكثر من ألف موظف من المتعاقدين على بند الصناديق الخاصة، كما تم تثبيت (246) من وظائف الأمن علاوة على إعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

وتابع: تم منح العاملين بالجامعة بمختلف المجموعات الوظيفية المختلفة "العلاوة التشجيعية" بنسبة 5% من الأجر الوظيفي إعمالا لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ م.

واضاف: أؤكد مجددًا أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية للعاملين، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع في العمالة، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الإستراتيجية المعدلة طبقًا لمفاهيم جامعة الجيل الثالث ومعايير الحوكمة.
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