رئيس جامعة القاهرة: مادة "احترام الآخر" تساهم في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة

رحب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بتدريس مقرر "احترام الآخر" الذي اقترحه الطفل مهند خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".



واكد الدكتور الخشت لـ"صدى البلد" أن جامعة القاهرة تولي اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة حيث أطلقت الجامعة خلال عام 2019 عددا من المبادرات والخدمات التي ساهمت في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع كما تم إنشاء وحدة بالجامعة لذوي الإعاقة لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة: وجهنا مجلس اتحاد الطلاب الجديد بالجامعة بوضع مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقدمة أولويات عملهم من حيث ابتكار أفكار تعمل على توفير بيئة آمنة لهم داخل الجامعة، ونفس الأمر بالنسبة لطلاب متلازمة داون، كما قررنا إلغاء مصطلح " البله المنغولي" من جميع المقررات الدراسية بالجامعة.



وتابع الدكتور الخشت: تعمل الجامعة على استقبال لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة، لتقديم خدماتها وإنهاء المواقف التجنيدية لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استمع لـ طلبات مهند عماد، طفل من ذوى القدرات الخاصة، والذى قال إن هناك مجموعة من ذوي القدرات الخاصة تعاني من بعض الأشخاص التى توجه لهم إساءة.



وأضاف الطفل مهند خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"، أنه يريد أن يحصل على حقوقة مثل باقى البشر، كما طالب الطفل من السيسي بتدريس مادة احترام الآخر فى المدارس الجامعات، وعلى الفور رد الرئيس السيسي.." واحنا هنعملها فورًا يا مهند ورد الطفل على الرئيس قائلا: ربنا يخليك ياريس" .