AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد.. قبة الفرع الدولي لجامعة القاهرة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:02 م
الفرع الدولي لجامعة
الفرع الدولي لجامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامي
نشر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو للأعمال الإنشائية التي تتم في الفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، ويظهر في الفيديو القبة الجديدة للفرع الدولي.

وقال الدكتور الخشت: إن قبة الفرع الدولي بدأت في الظهور، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للفرع الدولي للجامعة سيتم الانتهاء منها منتصف 2021.


وأوضح رئيس الجامعة، أن الفرع الدولي للجامعة يهدف إلى تحقيق التميز العلمي والبحثي من خلال إنشاء محفظة للبرامج الدولية القائمة على الشراكات والدرجات العلمية المزدوجة بين جامعة القاهرة وأكبر الجامعات الأجنبية المرموقة، بنظام البرامج، كما يهدف إلى تقديم نظام تعليمي متكامل ومتميز قائم على التعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يُقام على مساحة 575 فدانًا، تضم المبنى الرئيسي الذي يشمل قبة الجامعة وبها إدارة البرامج والجامعة، كما يضم الفرع الدولي مباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، وأول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة تقترب من 1800 متر مربع، والاستاد الرياضي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، ومدينة رياضية ‏ومنطقة ترفيهية بمساحة 100 فدان، بالإضافة إلى مبني لتسكين الطلاب والطالبات على مساحة تصل 2600 متر مربع، كما يضم مجمعًا للمعامل على أحدث المواصفات العالمية، ومجمعا للحضانات العلمية وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها لـ صدى البلد : لا توجد وظائف قيادية محجوزة والكفاءة معيار الاختيار .. مفاجآت فى نواب رئيس الجامعة .. المستشفى التخصصى الجديد ينطلق قريبا ..وننتظر القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة الأهلية

جامعة القاهرة في اسبوع.. اطلاق قافلة طبية لقرية نكلا.. تشارك في فعاليات قمة المعرفة بـ دبي.. وتبني استراتيجية فعالة للتحول الرقمي

جمال السعيد: إنشاء فرع دولي لجامعة بنها بالعبور

باستثمارات 2.6 مليار جنيه وأحدث التقنيات.. جامعة العلمين الجديدة أهم الوجهات التعليمية تعرف عليها

إلى أين وصلت جامعة القاهرة في تعاونها مع الجامعات العالمية عام 2019؟

انطلاق التعليم الجامعي بمطروح.. وإنشاء أول جامعة أهلية بمدينة العلمين الجديدة.. عودة العمل بجامعة مطروح بعد توقف وتوصيل المرافق لها

ترشيحاتنا

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

شاهد.. تصوير ممثلة شهيرة أثناء اعتدائها على امرأة بالضرب المبرح

ابحثوا عن عروض.. الإسماعيلي يعلن عن رحيل ثلاثي الفريق

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

ظهور نادر | شاهد زوجة الفنان حسن حسني

سيرين عبد النور تغرق داخل سيارتها بسبب العاصفة في لبنان | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم