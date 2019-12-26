شاهد.. قبة الفرع الدولي لجامعة القاهرة

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو للأعمال الإنشائية التي تتم في الفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، ويظهر في الفيديو القبة الجديدة للفرع الدولي.
وقال الدكتور الخشت: إن قبة الفرع الدولي بدأت في الظهور، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للفرع الدولي للجامعة سيتم الانتهاء منها منتصف 2021.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الفرع الدولي للجامعة يهدف إلى تحقيق التميز العلمي والبحثي من خلال إنشاء محفظة للبرامج الدولية القائمة على الشراكات والدرجات العلمية المزدوجة بين جامعة القاهرة وأكبر الجامعات الأجنبية المرموقة، بنظام البرامج، كما يهدف إلى تقديم نظام تعليمي متكامل ومتميز قائم على التعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يُقام على مساحة 575 فدانًا، تضم المبنى الرئيسي الذي يشمل قبة الجامعة وبها إدارة البرامج والجامعة، كما يضم الفرع الدولي مباني الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، وأول مبنى في مصر لدراسات بحوث الحيوان، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة تقترب من 1800 متر مربع، والاستاد الرياضي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، ومدينة رياضية ومنطقة ترفيهية بمساحة 100 فدان، بالإضافة إلى مبني لتسكين الطلاب والطالبات على مساحة تصل 2600 متر مربع، كما يضم مجمعًا للمعامل على أحدث المواصفات العالمية، ومجمعا للحضانات العلمية وريادة الأعمال والشركات الناشئة.