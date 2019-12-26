شاهد.. قبة الفرع الدولي لجامعة القاهرة

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو للأعمال الإنشائية التي تتم في الفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، ويظهر في الفيديو القبة الجديدة للفرع الدولي.





وقال الدكتور الخشت: إن قبة الفرع الدولي بدأت في الظهور، مشيرًا إلى أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للفرع الدولي للجامعة سيتم الانتهاء منها منتصف 2021.









وأوضح رئيس الجامعة، أن الفرع الدولي للجامعة يهدف إلى تحقيق التميز العلمي والبحثي من خلال إنشاء محفظة للبرامج الدولية القائمة على الشراكات والدرجات العلمية المزدوجة بين جامعة القاهرة وأكبر الجامعات الأجنبية المرموقة، بنظام البرامج، كما يهدف إلى تقديم نظام تعليمي متكامل ومتميز قائم على التعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.



