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أخبار العالم

السيسي وترامب اتفقا على إنهاء الصراع الليبي.. شلل في الخرطوم بعد إغلاق الجيش للطرق.. وحملة اعتقالات في إيران تحاصر الاحتجاجات.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
الصحف السعودية
الصحف السعودية
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سمر صالح
عكاظ: حملة اعتقالات في إيران تحاصر ذكرى قتلى الاحتجاجات
سبق: شلل في الخرطوم بعد إغلاق الجيش للطرق أمام القيادة العامة
الشرق الأوسط: ترامب والسيسي اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع الليبي

تناولت الصحف السعودية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك أن البيت الأبيض ذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا في اتصال هاتفي أمس (الخميس) على رفض «الاستغلال الخارجي» للوضع في ليبيا وأنهما حثا أطراف الصراع على اتخاذ «إجراءات عاجلة» لإنهاء القتال.

وقالت "الشرق الأوسط" إن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي كان قد أعلن أنه تم خلال الاتصال البحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا، وأكد السيسي أهمية الدور الذي «يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب، وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره»، مشددًا في الوقت ذاته على «ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي».

وتم التطرق إلى ملف سد النهضة، وأعرب الرئيس المصري عن التقدير لجهود الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة، بينما جدد الرئيس الأميركي تأكيد اهتمامه وحرصه على نجاح تلك المفاوضات للخروج بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

كذلك أكد السيسي، أمس (الخميس)، مجددًا دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجومًا على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، ورفضه التدخل في الشؤون الليبية، في اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقالت "عكاظ" إن قوات الأمن الإيرانية، أطلقت حملة اعتقالات بالتزامن مع فرضها طوقًا أمنية على مناطق متوترة في كبريات المدن، تحسبًا لتجدد الاحتجاجات في الذكرى الأربعين على سقوط قتلى في عدة محافظات، منتصف الشهر الماضي.

وتناقل ناشطون عشرات التسجيلات، أمس، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، توضح انتشار قوات من الشرطة في الميادين الرئيسية بالعاصمة طهران.

وأظهر تسجيل أن قوات الأمن اعتقلت عددًا من الأشخاص في مقبرة مدينة كرج، كبرى مدن ضاحية غرب طهران. وردَّد بعض المشاركين هتاف «الموت للديكتاتور».

وكانت أسرة بوريا بختياري الذي سقط قتيلًا برصاصة في الرأس، الشهر الماضي، قد دعت الإيرانيين إلى المشاركة المكثفة، في مراسم ذكرى الأربعين بمقبرة كرج. واعتقلت السلطات الإيرانية، والدي بختياري، منذ الثلاثاء.

وقالت "سبق" أنه أصيب وسط العاصمة السودانية الخرطوم بشلل تام جراء إغلاق قوات عسكرية لعدد من الشوارع المارة بالقرب من القيادة العامة للجيش بصورة مفاجئة، وتحويل حركة السير المعتادة بعيدًا عنها، ما اضطر مواطنون قادمون من مناطق شمال الخرطوم للدخول من جهة الجنوب، وقطعوا مسافة طويلة للوصول لأماكن عملهم، وأثناء ذلك ينتظر أن يجيز مجلس الوزراء «اليوم» موازنة عام 2020، وتقديمها لاجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للإجازة النهائية.

وأثار قرار قيادة الجيش المفاجئ كثيرا من التكهنات، انطلقت على إثرها عدد من الإشاعات التي تتحدث عن محاولة «انقلاب عسكري»، بيد أن المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن، نفى «إشاعة الانقلاب»، وقال في بيان إن قرار إغلاق الطرق المؤدية أو المارة بالقرب من القيادة العامة، تدبير احترازي مفاجئ، الغرض منه الحيلولة دون تجمع البعض أمام شارع الطابية «الجيش سابقًا».

ووفقا لشهود، لم تحل الإجراءات المتشددة دون خروج بعض أنصار النظام السابق في مظاهرة، للمطالبة بإطلاق سراح رموزهم المحتجزين منذ سقوط النظام، ووصل العشرات منهم قريبًا من القصر الجمهوري وسط الخرطوم.
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