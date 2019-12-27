منتخب اليد يواجه صربيا وديا اليوم خلال معسكره الخارجي الأول

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم مضيفه المنتخب الصربي في أولى مبارياته الودية خلال معسكره بصربيا ضمن خطة الإعداد التي وضعها المدير الفني للمنتخب الوطني روبيرتو جارسيا استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس منتصف الشهر المقبل والتي يتأهل الفائز بلقبها فقط إليّ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوليو المقبل.





ويعتمد المدير الفني للمنتخب الوطني على مزيج من لاعبي المنتخب المحترفين في الدوريات المحلية بالإضافة إليّ ستة لاعبين من منتخبي الناشئين أبطال العالم والشباب صاحب برونزية مونديال الشباب بإسبانيا.





ويواجه منتخب مصر المنتخب الصربي اليوم وغدا خلال معسكره الحالي بصربيا بدعوة من الاتحاد الصربي لكرة اليد الذي يحتفل بمرور ٧٠ عاما علي تأسيس إتحاد كرة اليد هناك بالإضافة إليّ أن دعوته لمواجهة منتخب مصر تأتي في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التي تنطلق منافساتها منتصف الشهر المقبل أيضا وتقام مبارياتها في ثلاثة دول هي النمسا وسويسرا والسويد .





وصرح هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد بأن مواجهة المنتخب الصربي في مباراتين متتاليتين خلال معسكره الخارجي الأول تهدف بالدرجة الأولى للاحتكاك والمنافسة مع واحد من ضمن أفضل ٨ منتخبات في أوروبا حاليا؛ مشيرا إليّ أن جميع لاعبي المنتخب الصربي محترفين في كل من الدوري الألماني والفرنسي والأسباني وبالتالي المنافسة ضدهم ستعود على لاعبي المنتخب الوطني بالفائدة بغرض الوصول إليّ أفضل جاهزية للاعبي المنتخب قبل خوض بطولة الأمم الإفريقية بتونس الشهر المقبل .



