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منوعات

كلم مامتك وقولها بابا متجوز عليكي | شاهد ردود الافعال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
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ندى فكرى - عدسة :على الخشاب
يقال عن الرجل المصري ان عينه زايغة".. والست المصريه " غيورة و نكدية" .. عبارات انتشرت كثيرا في الفترة الأخيره بين الأزواج ولكن هناك من يرى عكس ذلك وأن الرجل مخلص بطبعه ولكن في حالات معينة وكذلك الست المصرية ولكن هل هذه العبارات خاطئة؟ وماذا تفعل المرأة إذا أدركت أن زوجها تزوج عليها.

رصدت كاميرا "صدى البلد" آراء الشباب حول "كلم مامتك و قولها انا عرفت ان بابا متجوز عليكي؟".

وجاءت ردود الأفعال ساخرة منها :ما يتجوز ولا يغور ، لا جوزي انا واثقه فيه ميعملش كده".

شاهد الفيديو ..
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