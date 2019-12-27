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حوادث

ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق فى جمصة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:07 م
ضبط ٣ أشخاص كونوا
ضبط ٣ أشخاص كونوا تشكيل عصابي
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية والمصيفية بالمدينة مكون من٣ أشخاص بعد ارتكابهم ١٣ واقعة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات لضباط مباحث قسم شرطة جمصة بتعدد وقائع سرقة الشقق السكنية بالمدينة.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد خالد القاضي، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمود شعير، رئيس مباحث قسم شرطة جمصة، وتوصلت التحريات الي ان وراء ارتكاب وقائع السرقة كلا من محمد ال، 25 عاما ،ومحمد ال،27 عاما ومحمد ع ا، 23 عاما وجميعهم يقيمون بقرية جمصة البلد التابعة لمحافظة دمياط.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بسرقة 13 شقة سكنية ومصيفية بمدينة جمصة وأرشدوا عن جميع المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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