بطلا كليب راسمك فـ خيالي لـ محمد حماقي يكشفان حقيقة ارتباطهما

التقت كاميرا «صدى البلد» ببطلي كليب «راسمك في خيالي» للفنان محمد حماقي، الذي تم طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارا الجدل بظهورهما في الفيديو.



وتحدثا البطلان، عن نفسيهما، في اللقاء، وأشارا إلى كواليس التقائهما وظهورهما في الكليب، بعد الضجة التي أثيرت حولهما مؤخرًا عبر السوشيال ميديا.



وحصد كليب راسمك في خيالي الفنان محمد حماقي، 5,186,446 مشاهدة بعد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور ١٧ يوما على طرحه.



كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الجديد «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.