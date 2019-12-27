كنت خايفة من الفيل الأزرق| هند صبري تعلق على جائزة أفضل ممثلة في 2019

فازت الفنانة هند صبري، في استفتاء أفضل ممثلة في عام 2019، مشيرة إلى أنها كانت خائفة من تقديم الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، لتكمل الرواية بعد الفنان خالد الصاوي.



وأضافت هند صبري، خلال استلام جائزة أفضل ممثلة، ببرنامج «معكم منى الشاذلي» تقديم الإعلامية «منى الشاذلي» على فضائية «سي بي سي» أن الفنان خالد الصاوي قدم كل شئ في الجزء الأول، وفي بداية عرض السيناريو عليها، كانت متخوفة.



وتابعت الفنانة هند صبري، أنها وجدت تجربة جديدة ومختلفة، شجعتها على المشاركة في الفيلم، مشيرة إلى سعادتها بالفوز بجائزة أفضل ممثلة عن عام 2019 في استفتاء البرنامج.



وأكدت الفنانة هند صبري، اعتزازها وفخرها بالمشاركة في فيلم الممر، مشيرة إلى أنه كان من المهم تعريف الأجيال الجديدة ببطولات وانتصارات مصر.