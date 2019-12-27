AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كنت خايفة من الفيل الأزرق| هند صبري تعلق على جائزة أفضل ممثلة في 2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:00 م
هند صبري
هند صبري
Advertisements
عمرو ممدوح
فازت الفنانة هند صبري، في استفتاء أفضل ممثلة في عام 2019، مشيرة إلى أنها كانت خائفة من تقديم الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، لتكمل الرواية بعد الفنان خالد الصاوي.

وأضافت هند صبري، خلال استلام جائزة أفضل ممثلة، ببرنامج «معكم منى الشاذلي» تقديم الإعلامية «منى الشاذلي» على فضائية «سي بي سي» أن الفنان خالد الصاوي قدم كل شئ في الجزء الأول، وفي بداية عرض السيناريو عليها، كانت متخوفة.

وتابعت الفنانة هند صبري، أنها وجدت تجربة جديدة ومختلفة، شجعتها على المشاركة في الفيلم، مشيرة إلى سعادتها بالفوز بجائزة أفضل ممثلة عن عام 2019 في استفتاء البرنامج.

وأكدت الفنانة هند صبري، اعتزازها وفخرها بالمشاركة في فيلم الممر، مشيرة إلى أنه كان من المهم تعريف الأجيال الجديدة ببطولات وانتصارات مصر.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي يهزم الجزيرة في دوري سوبر رجال السلة

مفاجأة.. الخطيب وراء رغبة عبدالله السعيد فى الانضمام لـ الزمالك

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

هيئة الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الطقس في البلاد لمدة 72 ساعة

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد

شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات