من غيرك مقدرش أشتغل | هند صبري توجه رسالة إلى زوجها على الهواء

قدمت الفنانة هند صبري، رسالة خاصة إلى زوجها بعد الفوز بجائزة أفضل ممثلة في استفتاء 2019، قائلة: "من غيرك مقدرش أشتغل"، مشيرة إلى أن زوجها وأبناءها لهم دور كبير في ما تحققه من نجاح.



وطلبت هند صبري، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن يسامحها زوجها وأولادها عن أي تقصير أو انشغال عنهم بسبب أعمالها الفنية، مشيرة إلى أن عائلتها تعني لها كل شئ.



وأشارت هند صبري، إلى سعادتها بالفوز بجائزة أفضل ممثلة عن عام 2019 في استفتاء برنامج معكم منى الشاذلي.



