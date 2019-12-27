حلايب وشلاتين في القلب.. قوافل طبية ومساعدات | جامعتا طنطا وجنوب الوادي تقدمان الرعاية لـ 1425 حالة...فحص وعلاج مجاني لـ 400 مواطن

_قافلة جامعتي طنطا وجنوب الوادي تقدمان الرعاية الطبية لـ 1425 حالة.. صور

_فحص 400 مواطن فى قافلة جامعتى طنطا وجنوب الوادى بـ حلايب..صور

_حلايب وشلاتين في القلب .. قوافل طبية ومساعدات من جامعتى جنوب الوادى وطنطا



وأكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لقطاع خدمة المجتمع، أن الجامعة سترسل القوافل دوريا استجابة لطلب الأهالى وشيوخ القبائل إلى محافظة البحر الأحمر بعد نجاح تلك القافلة.



كانت قافلة جامعتى طنطا وجنوب الوادى الطبية واللتان انطلقتا الى محافظة البحر الأحمر تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي فى يومها الثانى وصلتا إلى أبو رماد، حيث شهدتا إقبالا من الأهالى حيث تم توقيع الكشف الطبى على 477 حالة وصرف الدواء إليهم بالمجان.



ورحب الشيخ اوهاج شيخ مشايخ قبائل أبو رماد بالفرق الطبية المشاركة فى القافلة من جامعتى طنطا وجنوب الوادي، وأشاد بحسن رعاية المرضى وإلى استحسان الأهالى واقبالهم على القافلة لتلقى العلاج.



قال الدكتور أحمد غنيم المشرف على القافلة الطبية لجامعة طنطا، إنه تم توقيع الكشف الطبى على عدد 477 حالة فى أبو رماد وتم تحويل 9 حالات حرجة إلى مستشفيات جامعتى جنوب الوادي طنطا لتلقى العلاج كما تم عمل وتدخلات جراحية بسيطة لأربع حالات بالوحدة الصحية بأبو رماد.



واصلت قافلتا جامعتى طنطا وجنوب الوادى الطبية واللتان انطلقتا الى محافظة البحر الأحمر تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي فى يومها الثانى الى حلايب.



وشهدت القافلتان إقبالا من الأهالى، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 400 حالة وصرف الدواء إليهم بالمجان وإجراء عدد من العمليات الجراحية للمرضى.



أشاد شيخ قبائل حلايب الشيخ حسن محمد هد الله بالقافلة الطبية لجامعتى طنطا وجنوب الوادى وبتقديمها رعاية طبية متميزة للمرضى وصرف الدواء بالمجان، مشيرا الى حالة الارتياح التي سادت الأهالي ، مؤكدًا ان القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالى الذين يتطلعون الى تكرار إرسال هذه القوافل من الجامعتين، فهى تضم نخبة من كبار الأطباء فى كل التخصصات و تقدم خدماتها العلاجية المتميزة ، وأشاد بحسن معاملة الأطباء للمرضى ، موجهًا الشكر لجامعتي طنطا وجنوب الوادي.



قال الدكتور أحمد غنيم رئيس قافلة جامعة طنطا الطبية إنه تم استقبال 400 مريض بالمركز الطبي بحلايب وتم توقيع توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الدواء لهم بالمجان ، بالإضافة الي إجراء بعض التدخلات الجراحية البسيطة في جراحات العيون والأوعية الدموية والجلدية وجراحات التجميل.



وأضاف "غنيم" أنه تم توعية المواطنين بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، وكذلك تدريب شباب الأطباء بحلايب على الاستخدام الآمن للدواء، كما أشاد بالتوعية المقدمة من كليتي التمريض والطب البيطري بجامعة جنوب الوادي.



شارك فى القافلة من جامعة جنوب الوادى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق والذي ترأس القافلة، والدكتورة سهير احمد القائم باعمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية عبد الله عميد تمريض جنوب الوادي، والدكتور عادل السيد الاستاذ لكلية الطب البيطري، والدكتور علي الدين القصبي بآداب قنا ومنسق عام الأنشطة الطلابية.



من جانبه وجه الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع الشكر لجميع المشاركين في القافلة الطبية من جامعتى طنطا والوادى الجديد ، مثمنا كذلك الجهود التي بذلتها الدكتورة سحر هزاع وكيل طب طنطا في مرحلة الإعداد لهذه القوافل.



استقبلت منطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، أكبر قافلة مشتركة تنظمها جامعتى جنوب الوادى وطنطا، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والتى تقدم خدماتها العلاجية من خلال القوافل الطبية البشرية والبيطرية إضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية للمواطنين.



ترأس قافلة جامعة جنوب الوادى الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، وبحضور الدكتور سهير أحمد حمدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناديه عبدالله عميد كلية التمربض والدكتور عادل السيد الأستاذ بكلية الطب البيطرى والدكتور على الدين القصبى بقسم الاجتماع بكلية الآداب بقنا ومنسق عام الأنشطة الطلابية.



أكد الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن القافلة تأتى فى إطار مواصلة الجامعة لمشروع القوافل التى تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تكون حاضنة للمجتمعات المحيطة، فضلًا عن التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، مؤكدًا أن الجامعة تحرص سنويًا على إرسال قوافلها لمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية للثروة الحيوانية لسكان المنطقة.



وقال الدكتور عباس محمد منصور، رئيس الجامعة السابق، إن قافلة جامعة جنوب الوادى، تضمنت قافلة طب أسنان بمشاركة أطباء كلية الأسنان بقنا، وقافلة للتوعية الصحية بمشاركة الدكتور نادية عبدالله عميد كلية التمريض، وقافلة بيطرية بمشاركة الدكتور عادل السيد وكيل كلية الطب البيطرى



حيث نجحت القافلة البيطرية فى تقديم الخدمات العلاجية والتحصينات اللازمة لعدد 60 حالة أغنام و 25 حالة ماعز كما تم إجراء 3 حالات جراحية، وشارك الدكتور على الدين القصبى بدراسة بعنوان " محددات التشكل للهوية والانتماء لدى أطفال المجتمعات الحدودية بمقاربة سيسيولوجية لشلاتين وأبورماد وحلايب"، هذا إلى جانب تقديم مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.



ونظمت جامعة طنطا بإشراف الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، قافلة طبية ضمت 24 أستاذ من كلية طب طنطا من مختلف التخصصات الطبية؛ ونجحت فى تقديم خدماتها من داخل مستشفى شلاتين المركزى لعدد 548 مريضا بواقع 27 حالة نساء وتوليد، و 69 انف وأذن و 62 عظام و 108 رمد و 18 نفسية وعصبية و 81 باطنة و 79 أطفال و 71 جلدية و 27 جراحة ومسالك و 6 حالات جراحة أوعية دموية، فيما تم إجراء 15 عملية جراحية ، شملت 7 جراحات عيون و 6 تدخلات جراحية للأوعية الدموية، بالإضافة الي جراحات تجميلية لحالتين كما تم تحويل 14 حالة من تخصصات مختلفة لمستشفيات جامعتى جنوب الوادى وطنطا

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن قافلة جامعتى طنطا وجنوب الوادى لمحافظة البحر الأحمر خلال يومين نجحتا فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لــ 1425 حالة وصرف الدواء اللازم لكل حالة فى حلايب وشلاتين وأبو رماد، فضلا عن توزيع أدوات مدرسية لطلاب المدارس ومساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجا وتدريب شباب الأطباء بحلايب علي الاستخدام الآمن للدواء.