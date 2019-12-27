فتاوى تشغل الأذهان | هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها.. وما حكم من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة.. و الجفري: نحول ذكرى ميلاد المسيح كل عام لنزاع سخيف



أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب.



وأضاف: ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".



ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، وذلك عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "الفيسبوك".



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.



وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.



هل يجوز إخراج الزكاة للزوج والابن والأخ؟



قال محمود شلبي، ، إنه يجوز للمرأة إخراج زكاة مالها لزوجها وأخيها إن كانوا من المستحقين لها بأن كانوا فقراء على سبيل المثال.



وأضاف أمين الفتوى أن إخراج الزكاة للابن يجوز فقط إن كان كبيرًا ومستقلًا عنها ومستحقًا للزكاة، أما إن كان صغيرًا ويعيش معها فلا يجوز إخراج الزكاة له.



حكم من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة



أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسلم الذي فاتته خطبة الجمعة، فاته خير كثير وفضل عظيم، كما روى أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من غسَّل واغتسل، وبكر وابتكر، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها".



وأوضح "شلبي" أنه لا يٌشرع له صلاة ركعتين بدلًا عن الخطبة، ولكنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة فقط.



وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية إن الخطبة من شروط صحة صلاة الجمعة"، منوها إلى أن البعض يتساهل فى الالتزام بها وسماعها.



وأضاف"عثمان"، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن من يتعمد ترك سماع خطبة الجمعة "آثم" كما أن جمعته لا تصح.



وأشار إلى أن إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك الركعة الثانية، وإذا لم يدرك أى ركعة من الجمعة فيكمل صلاته ظهرًا.



قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إن من يؤمن بقدرة الله تعالى على إيجاد مولود بغير أب، وبقدرته سبحانه على تمكين امرأة نُفسَاء من هز جذع نخلة ثابتة في الأرض؛ فمن نقص العقل وتناقض الفهم رفضه الإيمان بالقدرة الإلهية على جعل النخلة تثمر في الشتاء.وأضاف الجفري عبر فيسبوك، أن الأمر هنا لا يتعلق بالخلاف حول تحديد تاريخ مولده الشريف عليه السلام، ولا بمن هو على صواب في رأيه ومن المُخطئ، بل بمعنى رمزية السلام في مولده.وأكمل: صرنا بغفلتنا عنها نُحَوِّل ذكرى ميلاده كل عام إلى نزاع سخيف لا طائل من ورائه سوى التحريش والتنافر، غافلين عن قوله تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: {وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا}. سورة مريموورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا.