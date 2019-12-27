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أخبار العالم

بقيمة 629 مليون درهم.. المغرب تدشن 9 مشروعات استثمارية كبرى

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:18 م
المغرب
المغرب
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مـــيـــــس رضـــــا
تولى مملكة المغرب اهتماما غير مسبوق بجذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية وتوطينها بأرض المملكة في مجالات عدة بهدف تنويع مصادر الدخل القومى للمملكة ووضعها في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات.

ووافقت هيئة الاستثمار الإقليمية الموحدة في منطقة سوس ماسة بالمغرب في اجتماعها ، الذي انعقد في مقر ولاية أكادير ، على تسعة مشاريع استثمارية بقيمة 629 مليون درهم.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن مركز سوس ماسة الإقليمي للاستثمار (CRI) ، فإن هذه المشروعات المختلفة ستوفر حوالي 1،695 وظيفة مباشرة.

من بين المشاريع الاستثمارية التسعة، سبعة مشروعات ذات الطابع الصناعي على مستوى مجمع أغادير الصناعي المتكامل ومنتزه هاليوبوليس بميزانية قدرها 109 مليون درهم إماراتي.

تنتشر هذه المشاريع على مساحة إجمالية قدرها 2.6 هكتار من الأرض وستوفر 295 وظيفة .
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