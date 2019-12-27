مصير السراج أصبح غامضا | مسئول بالجيش الوطنى يوضح الوضع فى ليبيا.. فيديو

قال اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجية بالجيش الليبي، إن الجيش الوطنى الليبي سيطر على رئاسة أركان طرابلس ومصير السراج أصبح غامضا.
وأضاف اللواء خالد محجوب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الجيش الوطنى الليبي أعلن سيطرته على طريق المطار جنوبي طرابلس.
وتابع مدير ادارة التوجية بالجيش الليبي، أن هناك شواهد كثيرة تقول إن السراج استقل طائرة واتجه إلى لندن.
وأوضح اللواء خالد محجوب، أن الجيش الوطنى الليبي مستمر فى العملية العسكرية لتحرير طرابلس وهناك تحقيق نجاحات عظيمة فى ذلك.
وأشار إلى أن، الجيش الوطنى قطع شوطا كبيرًا فى القضاء على الميليشيات المسلحة فى طرابلس.
وأضاف اللواء خالد محجوب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الجيش الوطنى الليبي أعلن سيطرته على طريق المطار جنوبي طرابلس.
وتابع مدير ادارة التوجية بالجيش الليبي، أن هناك شواهد كثيرة تقول إن السراج استقل طائرة واتجه إلى لندن.
وأوضح اللواء خالد محجوب، أن الجيش الوطنى الليبي مستمر فى العملية العسكرية لتحرير طرابلس وهناك تحقيق نجاحات عظيمة فى ذلك.
وأشار إلى أن، الجيش الوطنى قطع شوطا كبيرًا فى القضاء على الميليشيات المسلحة فى طرابلس.