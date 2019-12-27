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الجيش الليبي: نثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار دولتنا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:40 م
صدى البلد
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أ ش أ
ثمن اللواء خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ، وقال " إن مصر الشقيقة الكبرى وتعد السند الحقيقي لليبيا".

وأضاف محجوب - في اتصال مع (برنامج مساء دي ام سي) الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ، مساء اليوم الجمعة ـ إن مصر كانت ولا زالت الشقيقة الكبرى لنا ، وأمن ليبيا من أمن مصر ، وإن ليبيا تعني الكثير لمصر على جميع الأصعدة ، ونثمن عاليا سياسة وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوة مصر المعروفة في العالم ومكانتها وتأثيرها ودورها في إقناع العالم ، وتأثيرها على الدول الكبرى ، ورؤيتها الناضجة ، وثقة العالم في رؤية الرئاسة المصرية".

وتابع " إن مصر تعد سندا حقيقيا قادرا على أن يحسم الموقف لصالح الشعب الليبي واستقرار ليبيا ، ويمنع التدخل التركي ، ويمنع اتخاذ مواقف دولية يكون فهمها خاطئا للوضع في ليبيا".

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي "إن هناك شواهد على مغادرة فايز السراج إلى لندن" ، لافتا إلى أن الجيش الوطني الليبي بات على مقربة من مقر الحكومة غير الشرعية التي يرأسها السراج.

وأضاف " إن تركيا من الدول المعروف عنها أن صناعتها ليست متميزة ، ولكنها استغلت الفرصة وتعمل على امتصاص هذه الحكومة حتى آخر رمق ، لكي تتحصل على أموال في خزينتها ، مثل جماعة الإخوان التي أينما ذهبت تفلس خزينة الدول التي تكون على رأسها وتربكها سياسيا وتجعلها في محل نزاعات"..

وبشأن العمليات في طرابلس ، قال محجوب " إن الجيش الوطني الليبي قطع شوطا كبيرا في القضاء على هذه المليشيات ، والآن في مرحلة الحسم ، وبدأت هذه المليشيات تتهاوى أمام ضرباتنا ورجالنا ، وبدأ يظهر ضعفها وعدم قدرتها على المقاومة".

وأضاف " تم إصدار الأوامر باستهداف أي دعم من تركيا عن طريق البحر أو الجو ، وهناك رفض كامل وشامل من الجانب العربي والإقليمي ، عبر مذكرة التفاهم ، للتدخل في ليبيا".
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