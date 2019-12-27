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فن

شاهد | تامر حسني يفاجئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بحضور خطبتهما

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:59 م
تامر حسني يفاجئ هنادي
تامر حسني يفاجئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح
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سعيد فراج
حضر الفنان تامر حسني، حفل خطبة الفنانة هنادي مهنى، والفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر، بحضور عائلي محدود.

وظهر تامر حسني في الحفل، وهو يهنئ العروسين، ويلتقط معهما الصور التذكارية.

وتفاعلت هنادي مهنى مع خطيبها أحمد خالد صالح على أغنية «عينيا بتحبك»، والتقطت فيديو قصيرا لهما على طريقة السيلفي.

وقال الموسيقار هاني مهنى، في تصريح لـ صدى البلد، إن حفل الخطوبة العائلي اقتصر على قراءة الفاتحة ولبس الدبل فقط، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل حفل للخطوبة والشبكة بعد أعياد الكريسماس مباشرة، بحضور أصدقاء العروسين (هنادي مهنى وأحمد خالد صالح).

وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

وتستعد هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
شاهد | تامر حسني يفاجئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بحضور خطبتهما
شاهد | تامر حسني يفاجئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بحضور خطبتهما
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