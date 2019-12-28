هانى مهنا فى موقف محرج بعد خطوبة ابنته هنادى على احمد خالد صالح

برغم نفى الملحن الكبير هانى مهنا نبأ إعلان خطوبة كريمته هنادي، إلا إنه تمت خطبتها بالفعل فى حفل حضره عدد من الأصدقاء و المقربين على الفنان الشاب احمد خالد صالح.



وجاء نفي هاني مهنا بعد تداول خبر الخطوبة وتحديد موعدها، وبحسب مصادر مقربة نتيجة خوفه من تواجد الصحافة والاعلام.



وتشارك هنادي مهنى فى فيلم بنات ثانوى مع مى الغيطى وجميلة عوض، بعد ظهورها اللافت خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.



مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.