AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هانى مهنا فى موقف محرج بعد خطوبة ابنته هنادى على احمد خالد صالح

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
برغم نفى الملحن الكبير هانى مهنا نبأ إعلان خطوبة كريمته هنادي، إلا إنه تمت خطبتها بالفعل فى حفل حضره عدد من الأصدقاء و المقربين على الفنان الشاب احمد خالد صالح.

وجاء نفي هاني مهنا بعد تداول خبر الخطوبة وتحديد موعدها، وبحسب مصادر مقربة نتيجة خوفه من تواجد الصحافة والاعلام.

وتشارك هنادي مهنى فى فيلم بنات ثانوى مع مى الغيطى وجميلة عوض، بعد ظهورها اللافت خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برنامج ET: هنادي مهنى تحتفل بخطبتها على أحمد خالد صالح

مفاجأة | هاني مهنى ينفي خطبة ابنته هنادي لـ ابن خالد صالح

في خطوبة ولا مفيش| هنادي مهنى تتصدر جوجل بعد أزمة ابن خالد صالح

أول ظهور لـ هنادى مهنى واحمد خالد صالح بعد إعلان خطبتهما رسميا

خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح | تعرف على موعد الشبكة

مفاجأة | رد فعل أحمد خالد صالح بعد رؤية عروسته هنادي مهنى

ترشيحاتنا

صاحب مطعم يقتل ويخطف 8 كلاب لطبخها لزبائنه| شاهد ماذا حدث

بشرى سارة لجماهير الهلال السعودي قبل عودة الدوري

حكم التيمم للجنابة في البرد الشديد

فرقعة الأصابع في الصلاة.. حكمها وأثرها على الصحة

اغتصاب جماعي وتصوير الفتيات عاريات.. البطالة وغياب الوعي الديني السبب | تفاصيل

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي | ماذا كتب وأوصى قبل أيام من الحادث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

البلد كلها بقت أهلهم .. مفاجأة غير متوقعة في زفاف عروسين يتيمين بطنطا .. صور

صدق أو لا تصدق | مكنسة كهربائية تضع زوجين في ورطة مع الشرطة | شاهد