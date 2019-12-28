وفاة غامضة على متن طائرة

استعدت فتاة صغيرة لرحلتها وصعدت إلى الطائرة ولكنها لم تبلغ وجهتها، فبعد دقائق من إقلاع الطائرة توفيت الطفلة لأسباب غامضة.



كانت الفتاة التي تبلغ العاشرة من عمرها على متن طائرة دلتا ايرلاينز التي غادرت لوس أنجلوس متجهة إلى سياتل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



أقلعت الطائرة وبمجرد مرور دقائق توقف قلب الطفلة لأسباب غامضة لم يتم الكشف عنها حتى الآن، حاول طاقم الطائرة إسعاف الفتاة ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.



وقد تأكد أن الطفلة التي لم يكشف عن اسمها، قد توفيت وأعلنت وفاتها في مكان الحادث، وعادت الطائرة إلى المطار المقلع منه مرة أخرى لتسليم الفتاة.



وسيتم الآن تحديد سبب الوفاة الرسمي من قِبل قاضي التحقيق الجنائي ولكن لا توجد مؤشرات على وجود أي شيء مشبوه، وأعلن ضباط الطوارئ: 'عمل المسعفون المساعدات الطبية اللازمة للطفلة القاصرة وعملوا بشراسة لإنقاذ حياتها".



وقال متحدث باسم دلتا: "رحلة دلتا 2423 إلى سياتل عادت إلى مطار لوس أنجلوس الدولي بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب حالة طبية طارئة على متنها".

