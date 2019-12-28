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حوادث

قبل نزوله الأسواق.. ضبط طن زيت طعام فاسد بطوخ

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:04 م
ضبط طن زيت طعام فاسد
ضبط طن زيت طعام فاسد بطوخ
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إبراهيم الهوارى
شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة على الأسواق ومصانع إنتاج الأغذية ومحال بيع السلع الغذائية وأسفرت عن ضبط طن زيت طعام فاسد.

تأتي تلك الحملات بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة.

وداهم فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بمدينة طوخ أحد المنشآت المرخصة لبيع الحبوب والعلافة بناحية طوخ

وتم ضبط طن زيت طعام معبأ في جراكن متسخة سبق استعمالها وتبين أن المكان يقوم بتعبئة زيت الطعام دون الحصول على ترخيص.

وتبين أيضا لفريق الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية أن البيانات الموجودة على العبوات مخالفة لحقيقة الزيت الموجود بداخلها بجانب أن المكان به خطر داهم ويفتقر للاشتراطات الصحية.

وتم سحب عينة من الزيت لإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات الموجودة في المكان.
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