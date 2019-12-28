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أخبار البلد

إقبال كثيف على قوافل عنيك في عنينا بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والشرقية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:25 م
مبادرة عنيك فى عنينا
مبادرة عنيك فى عنينا
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اماني نوار
شهدت قوافل مبادرة عنيك فى عنينا لمكافحة العمي إقبالا كثيفا من المواطنين لتوقيع الكشف على أمراض العيون حيث نظمت المبادرة ثلاث قوافل بمحافظات القاهرة والوادى الجديد والشرقية وقعت الكشف فيها على 1670 مواطنا، وتنفذ المبادرة مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية وتحت رعاية مجلس الوزراء.

وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية إن مبادرة عنيك فى عنينا نجحت فى تنظيم قافلة طبية بقرية الخرطوم مركز الخارجة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وحضرها اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد محروس، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف أن القافلة، وقعت الكشف على 790 حالة وعمل مقاييس نظارات لـ 196 مواطنا وتوزيع 586 عبوة قطرات عيون، وتحويل 78 حالة لإجراء عمليات للحالات المستحقة.

وأشار إلى أنه سعيا لتحقيق أهداف مبادرة عنيك فى عنينا فى القضاء على مسببات العمى نظمت المبادرة أيضا قافلة طبية للكشف على أهالى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب بمحافظة القاهرة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالى وتم توقيع الكشف فيها على 460 مواطنا وتوزيع 255 عبوة قطرات للعيون واخذ مقاييس نظارات لـ 164 مواطنا، وتحويل 72 لإجراء عمليات جراحية مختلفة.

من جهتها أوضحت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذي لمبادرة عنيك فى عنينا أن المبادرة لم تدخر جهدا فى تقديم خدماتها للأهالى في المناطق الأكثر احتياجا ومساعدتهم حيث استكملت أعمالها فى تنظيم قافلة بقرية الدهتمون والعوامرة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية للكشف على 420 مواطنا، وتوزيع 170 عبوة دواء، كما تم أخذ مقاييس 90 نظارات طبية، وتحويل 80 مواطنا لإجراء عمليات مختلفة.
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