إقبال كثيف على قوافل عنيك في عنينا بمحافظات القاهرة والوادي الجديد والشرقية

شهدت قوافل مبادرة عنيك فى عنينا لمكافحة العمي إقبالا كثيفا من المواطنين لتوقيع الكشف على أمراض العيون حيث نظمت المبادرة ثلاث قوافل بمحافظات القاهرة والوادى الجديد والشرقية وقعت الكشف فيها على 1670 مواطنا، وتنفذ المبادرة مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية وتحت رعاية مجلس الوزراء.





وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية إن مبادرة عنيك فى عنينا نجحت فى تنظيم قافلة طبية بقرية الخرطوم مركز الخارجة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وحضرها اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد محروس، وعدد من القيادات التنفيذية.



