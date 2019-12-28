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فن

انتصار تشارك في مسرحية عويس ذا فويس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:56 م
انتصار
انتصار
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شيري نبيل
تشارك الفنانة انتصار فى المسرحية السعودية "عويس ذا فويس"، تأليف وإخراج خالد الحريبى.

ويبدأ عرض المسرحية على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان يوم 4 يناير وحتى 10 يناير 2020، ثم تبدأ جولة في عدد من المدن السعودية.

المسرحية بطولة أحمد سلامة ورضا إدريس وحسن عبد الفتاح وشمس، ومن السعودية خالد الحريبي ونبيل باعيسى.

يذكر أن آخر مسرحية قدمتها الفنانة انتصار كانت "يعيش أهل بلدي" من تأليف وأشعار محمد بغدادي وإخراج عاصم نجاتي، وكانت تدور حول الولاء والانتماء إلى الوطن من خلال زعيم جديد يتولى أمور دولة ويتطلع إلى التطوير والتقدم والنهضة من خلال سواعد شعبه، ويحاول جاهدا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ونص تلك المسرحية هو الفائز بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مجال المسرح الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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