مجموعة الأهلي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال والنجم

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال السوداني و منافسه النجم الساحلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب الأولمبي برادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



دخل الفريقان بحماسة كبيرة وتبادلا الهجمات ولكن دون خطورة على أحد المرميين، ودون ترجمة أحد الهجمات الى هدف تقدم.



تصدر النجم الساحلي قبل انتهاء هذه المباراة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الهلال وصيفًا له برصيد ثلاث نقاط متقدمًا على الأهلي صاحب المركز الثالث.



وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: جمال سالم.

خط الدفاع: أطهر الطاهر، والسمؤال ميرغني، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي.

خط الوسط: أبوعاقلة عبد الله، نصر الدين الشغيل، محمد دراج.

الهجوم: بشة الصغير، سليم محمد ووليد الشعلة.



وجاء تشكيل النجم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أشرف كرير

خط الدفاع: زياد بوغطاس - عمار الجمل - بهاء السلامي - وجدي كشريد

خط الوسط: مرتضى بن وناس - محمد المثناني - سليم بوخشنوش - حازم الحاج حسن - ياسين الشيخاوي

خط الهجوم: كريم العريبي



