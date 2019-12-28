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رياضة

البطولة العربية.. الشامي يقوم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:53 م
لقاء الإسماعيلي والاتحاد
لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الذهاب لدور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية " البطولة العربية ".

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد كالتالي :-


حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد هاشم، أحمد أيمن.

خط الوسط : عماد حمدي، محمد مخلوف، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، بيكيتي سيلفا.

خط الهجوم : محمد الشامي.
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