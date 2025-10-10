قصور الثقافة بالقصير والشلاتين وحلايب تقدم فعاليات متنوعة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحر الأحمر؛ حيث شهدت مواقع الفرع مجموعة من العروض الفنية والندوات التثقيفية والورش الإبداعية التي احتفت ببطولات الجيش المصري وتضحياته في حرب أكتوبر المجيدة.

وفي بيت ثقافة القصير أقيمت احتفالية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالقصير، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة، حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر" للدكتور ياسر خليل، الذي أكد أن الحرب مثلت أحد أبرز الأحداث العسكرية والسياسية في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن النصر تحقق بفضل التخطيط الجيد والتعاون بين القوات والثقة في القيادة والإيمان بالوطن.

وتضمنت الاحتفالية أمسية شعرية لطلاب المدارس، ألقوا خلالها قصائد وطنية منها "على ضفاف النيل" للطالبة شهندة أحمد، و"أصل الحكاية" لإبراهيم جويرية، و"آخر الكلام" لمنة عبده، و"عاشقين" لمريم ياسر.

كما قدم طلاب المدرسة الرسمية للغات عرضا استعراضيا بعنوان "جولدن"، واختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة القصير للفنون التلقائية، تضمن فقرات غنائية وتراثية بمشاركة الفنانين صلاح عطية، فوزي سيد، شاذلي الرحلاوي، رمضان عوض خالد، مهلل، منصور جمعة، ومحمد الرحلاوي، بمصاحبة الإيقاعيين كمال البارودي وعلاء منصور، وتدريب الفنان صلاح عطية.

وفي قصر ثقافة الشلاتين نظمت احتفالية بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالشلاتين ومدرسة اللواء حسن كامل، تضمنت محاضرة بعنوان "نصر أكتوبر" قدمتها غادة محمود – أخصائي ثقافي بالقصر، تناولت فيها بطولات الجيش المصري ودور جنوده الأبطال في تحقيق النصر واستعادة الكرامة.

كما أقيمت ورشة فنية بعنوان "أكتوبر العزة"، ونشاط فني لرسم علم مصر على وجوه الأطفال بإشراف غادة محمود.

أما بيت ثقافة الحمراوين فقد نظم محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر المجيدة وإعادة الكرامة لمصر والدول العربية" ألقاها غريب جاب الله، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مبارك، استعرض خلالها تفاصيل المعركة التي انطلقت في الثانية ظهر السادس من أكتوبر 1973، موضحا أن عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف شكل واحدة من أعظم ملاحم التاريخ العسكري الحديث.

وضمن أنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة محمد رجب، قدمت فرقة حلايب للفنون التلقائية عرضا تضمن رقصة "الأوكل" بقيادة الفنان طاهر علي طاهر وسط تفاعل كبير بقصر ثقافة حلايب. كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير احتفالية فنية وثقافية بالتعاون مع مدرسة النصر الابتدائية، بدأت بالسلام الجمهوري وتحية العلم، ثم ألقت الطالبة سلمى أحمد كلمة عن انتصارات أكتوبر، تلتها مجموعة من القصائد الوطنية منها "يوم النصر" لمعاذ محمد، "أبطال العبور" لباسـم رمضان، و"يوم الكرامة" لحلا محمود.

وقدم الطلاب عددا من الأغاني الوطنية منها "يا حبيبتي يا مصر" و"يا أغلى اسم في الوجود"

و"عاش اللي قال" بأداء كورال المدرسة، واختتم الحفل بمقطوعة "بلادي".