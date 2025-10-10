قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة بالقصير والشلاتين وحلايب تقدم فعاليات متنوعة

احتفالات وزارة الثقافة
احتفالات وزارة الثقافة
أحمد البهى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحر الأحمر؛ حيث شهدت مواقع الفرع مجموعة من العروض الفنية والندوات التثقيفية والورش الإبداعية التي احتفت ببطولات الجيش المصري وتضحياته في حرب أكتوبر المجيدة.

وفي بيت ثقافة القصير أقيمت احتفالية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالقصير، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة، حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر" للدكتور ياسر خليل، الذي أكد أن الحرب مثلت أحد أبرز الأحداث العسكرية والسياسية في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن النصر تحقق بفضل التخطيط الجيد والتعاون بين القوات والثقة في القيادة والإيمان بالوطن.

وتضمنت الاحتفالية أمسية شعرية لطلاب المدارس، ألقوا خلالها قصائد وطنية منها "على ضفاف النيل" للطالبة شهندة أحمد، و"أصل الحكاية" لإبراهيم جويرية، و"آخر الكلام" لمنة عبده، و"عاشقين" لمريم ياسر.

كما قدم طلاب المدرسة الرسمية للغات عرضا استعراضيا بعنوان "جولدن"، واختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة القصير للفنون التلقائية، تضمن فقرات غنائية وتراثية بمشاركة الفنانين صلاح عطية، فوزي سيد، شاذلي الرحلاوي، رمضان عوض خالد، مهلل، منصور جمعة، ومحمد الرحلاوي، بمصاحبة الإيقاعيين كمال البارودي وعلاء منصور، وتدريب الفنان صلاح عطية.

وفي قصر ثقافة الشلاتين نظمت احتفالية بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالشلاتين ومدرسة اللواء حسن كامل، تضمنت محاضرة بعنوان "نصر أكتوبر" قدمتها غادة محمود – أخصائي ثقافي بالقصر، تناولت فيها بطولات الجيش المصري ودور جنوده الأبطال في تحقيق النصر واستعادة الكرامة.
كما أقيمت ورشة فنية بعنوان "أكتوبر العزة"، ونشاط فني لرسم علم مصر على وجوه الأطفال بإشراف غادة محمود.

أما بيت ثقافة الحمراوين فقد نظم محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر المجيدة وإعادة الكرامة لمصر والدول العربية" ألقاها غريب جاب الله، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مبارك، استعرض خلالها تفاصيل المعركة التي انطلقت في الثانية ظهر السادس من أكتوبر 1973، موضحا أن عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف شكل واحدة من أعظم ملاحم التاريخ العسكري الحديث.

وضمن أنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة محمد رجب، قدمت فرقة حلايب للفنون التلقائية عرضا تضمن رقصة "الأوكل" بقيادة الفنان طاهر علي طاهر وسط تفاعل كبير بقصر ثقافة حلايب. كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير احتفالية فنية وثقافية بالتعاون مع مدرسة النصر الابتدائية، بدأت بالسلام الجمهوري وتحية العلم، ثم ألقت الطالبة سلمى أحمد كلمة عن انتصارات أكتوبر، تلتها مجموعة من القصائد الوطنية منها "يوم النصر" لمعاذ محمد، "أبطال العبور" لباسـم رمضان، و"يوم الكرامة" لحلا محمود.
وقدم الطلاب عددا من الأغاني الوطنية منها "يا حبيبتي يا مصر" و"يا أغلى اسم في الوجود"
و"عاش اللي قال" بأداء كورال المدرسة، واختتم الحفل بمقطوعة "بلادي".

وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر المجيد وزارة الثقافة وفرحت مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

بالصور

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد