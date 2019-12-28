الدوري السعودي .. أبها يقسو على ضمك بهاتريك بقير

فاز فريق أبها على ضمك في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، 3-2 في الجولة الـ13،للدور السعودي ، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة صاعدًا إلى المركز الرابع، في حين زادت أوضاع ضمك صعوبة بتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الأخير.



وسجل التونسي سعد بقير هاتريك لأبها ليكتب اسمه في تاريخ ثلاثيات الكرة السعودية، حيث أحرز أول اهدافه في المباراة عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء، والهدف الثاني في الدقيقة 48.



وأضاف بقير ، الهدف الثالث في الدقيقة 70، أما هدفي ضمك فجاء عن طريق محمد أبو سبعان في الدقيقة 66، في حين سجل الثاني مازن أبو شرارة في الدقيقة 94.



وعلى رغم أنه يمضي موسمه الأول في دوري المحترفين منذ 2008، إلا أن أبها يحقق نتائج إيجابية تفوق بها على معظم الأندية خلال الأسابيع الماضية، إذ لعب 8 مباريات بين بطولتي الدوري وكأس الملك، نجح على إثرها في الفوز 7 مباريات، وتلقى خلالها خسارة وحيدة أمام النصر حامل اللقب الذي يبتعد عنه بست نقاط في الصدارة.