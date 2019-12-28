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أخبار العالم

مجهولون يضرمون النار بمحولي كهرباء يغذيان محطة غاز بين الأردن وإسرائيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن مجهولين أضرموا النار في محولي كهرباء يغذيان محطة تحويل الغاز الوارد من إسرائيل إلى الأردن غربي مدينة إربد شمالي الأردن، اليوم السبت.

وأوضحت القناة أن الجهات المختصة في الأردن فتحت تحقيقا في الحادث الذي وقع في بلدة "إبسر أبو علي" شمالي البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مجهولون الاعتداء على محطة تحويل الغاز الوارد من إسرائيل إلى الأردن، وفق ما ذكرت مصادر أردنية محلية.

وعلى الرغم من فشل محاولات الاعتداء على المحطة في السابق، فإن المهاجمين تمكنوا هذه المرة من الاعتداء على محولي كهرباء يغديانها.

وبحسب شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنه من المتوقع أن يبدأ تدفق الغاز عبر خط الأنابيب بين الأردن وإسرائيل بعد أيام قليلة، أي مع مطلع العام 2020.
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