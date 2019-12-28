الجيش الليبي: أهالي طرابلس جاهزون للانتفاض والتمرد على الميليشيات الإرهابية

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب تأكيده أن أهالي العاصمة طرابلس مستعدون للانتفاض على الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، لمساندة الجيش الوطني في عملياته لتحرير طرابلس.



وأكد المحجوب أن وحدات الجيش الوطني قامت بتأمين المناطق التي استعادتها من قبضة الميليشيات وأن الميليشيات أدخلت الدبابات إلى الأحياء السكنية في طرابلس.



وأضاف المحجوب أنه يجب على المجتمع الدولي العمل على وقف الدعم التركي للميليشيات في "ليبيا"، وتابع، أنه لن تستطيع مجموعات مسلحة متطرفة ترسلها تركيا من هزيمة الشعب الليبي".



وشدد المحجوب على أن تفشي الإرهاب في ليبيا خطر على الأمن الأوروبي والدولي.