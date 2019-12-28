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فن

شاهد.. ياسين أحمد السقا برفقة والده ووالدته وجده

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:20 م
احمد السقا وزوجته
احمد السقا وزوجته ونجله ياسين ووالد زوجته
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محمد بدران
نشر الفنان ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"

وظهر "ياسين" في الصورة مع والده ووالدته وجده محمد الصغير، وحازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.


فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.


وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.




شاهد.. ياسين أحمد السقا برفقة والده ووالدته وجده
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