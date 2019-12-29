الكونفدرالية .. المصري وبيراميدز في قمة مصرية إفريقية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي ، نظيره بيراميدز في مواجهة مصرية إفريقية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويتصدر بيراميدز المجموعة بفارق الأهداف متساويا مع المصري برصيد 6 نقاط ، ويليهما إينوجو رينجرز ، وإف سي نواذيبو بدون نقاط.



وتضم قائمة المصري 22 لاعبًا من بينهم محمد جابر غير المقيد أفريقيا والذي سيتم تجهيزه من قبل الجهاز الفني لخوض مباريات الفريق المقبلة بالدوري والكونفيدرالية في حالة اتمام قيده أفريقيا.



وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

في خط الدفاع : إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، محمود حمد.

في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، أحمد ياسر ، حسين رجب ، حسن علي ، اسلام عطية ، أحمد عادل “ميسي” ، عبد الناصر دي ماريا ، مفتاح طقطق ، محمد جابر.

في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.



بينما أعلن الكرواتي، أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة تضم 21 لاعبا هم:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي- مهدي سليمان- أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون- عبد الله بكري - رجب بكار- محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - عمر العيوني - إسلام عيسى - محمد فاروق

خط الهجوم: أحمد علي - دودو الجباس - جون أنطوي