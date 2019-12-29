أحمد موسى: أردوغان سيعلن قريبا أنه المهدي المنتظر ويسعى للخلافة في 61 دولة .. استفتاء عن الشخصية الأسوأ في 2019.. وإنشاء شركة تركية لإعادة تنظيم الجيوش في 10 دول إسلامية

Advertisements