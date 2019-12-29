أحمد موسى: أردوغان سيعلن قريبا أنه المهدي المنتظر ويسعى للخلافة في 61 دولة .. استفتاء عن الشخصية الأسوأ في 2019.. وإنشاء شركة تركية لإعادة تنظيم الجيوش في 10 دول إسلامية

أحمد موسى : أردوغان سيعلن أنه المهدي المنتظر ويسعى للخلافة في 61 دولة .. شاهد
نشر الإعلامي أحمد موسى، وثيقة هامة للمستشار العسكري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن فيها احياء مشروع الخلافة الإسلامية وعاصمتها اسطنبول، موضحا أن الوثيقة ذكر فيها أن أردوغان سيكون المهدي المنتظر او الخليفة أو الإمام للخلافة الإسلامية في 2023، مؤكدا أن الوثيقة المسربة حوالي 65 صفحة تتحدث عن حلم أردوغان الوهمي لتكوين الخلافة الإسلامية وعاصمتها اسطنبول.
قنابل موقوتة .. أحمد موسي : سائقو النقل الثقيل يقودون بسرعات جنونية ولا رادع لهم.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة تدخل مجلس النواب بسرعة وإصدار قوانين رادعة تحجم سائق النقل الثقيل الذين يسيرون بسرعة ومرونة قد تؤدي إلى حدوث كوارث.
أحمد موسى: ارتفاع أسعار البنزين الشهر القادم في تركيا
قال الإعلامي أحمد موسى، أن الاقتصاد التركي في انهيار دائما والنظام التركي يحصل على أموال طائلة من دويلة قطر، مضيفا أن الوضع في تركيا من سيئ إلى أسوأ، موضحا انها تعاني من التضخم والبطالة وانهيار الليرة التركية.
أحمد موسى يطلق استفتاء عن الشخصية الأسوأ في 2019.. فيديو
أطلق الإعلامي أحمد موسى، استفتاء، عن أسوأ شخصية على وجه الكرة الأرضية في عام 2019، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة مساء الثلاثاء المقبل.
أحمد موسى يكشف سر سعى أردوغان للتدخل العسكري في ليبيا .. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى احتلال ليبيا ويعتبرها ارثا عثمانيا، موضحا أنه يسعى لإنشاء خلافة اسلامية جديدة من 61 دولة منها دول غير إسلامية .
أحمد موسى يحذر الشعب التونسي ويوجه رسالة لـ قيس سعيد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان حرف تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بخصوص التدخل في ليبيا.
أحمد موسى يكشف تفاصيل إنشاء شركة تركية لإعادة تنظيم الجيوش في 10 دول إسلامية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى حكم العالم وتكوين الخلافة الإسلامية المكونة من 61 دولة وتكون عاصمتها اسطنبول.
قنابل موقوتة .. أحمد موسي : سائقو النقل الثقيل يقودون بسرعات جنونية ولا رادع لهم.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة تدخل مجلس النواب بسرعة وإصدار قوانين رادعة تحجم سائق النقل الثقيل الذين يسيرون بسرعة ومرونة قد تؤدي إلى حدوث كوارث.
أحمد موسى: ارتفاع أسعار البنزين الشهر القادم في تركيا
قال الإعلامي أحمد موسى، أن الاقتصاد التركي في انهيار دائما والنظام التركي يحصل على أموال طائلة من دويلة قطر، مضيفا أن الوضع في تركيا من سيئ إلى أسوأ، موضحا انها تعاني من التضخم والبطالة وانهيار الليرة التركية.
أحمد موسى يطلق استفتاء عن الشخصية الأسوأ في 2019.. فيديو
أطلق الإعلامي أحمد موسى، استفتاء، عن أسوأ شخصية على وجه الكرة الأرضية في عام 2019، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة مساء الثلاثاء المقبل.
أحمد موسى يكشف سر سعى أردوغان للتدخل العسكري في ليبيا .. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى احتلال ليبيا ويعتبرها ارثا عثمانيا، موضحا أنه يسعى لإنشاء خلافة اسلامية جديدة من 61 دولة منها دول غير إسلامية .
أحمد موسى يحذر الشعب التونسي ويوجه رسالة لـ قيس سعيد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان حرف تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بخصوص التدخل في ليبيا.
أحمد موسى يكشف تفاصيل إنشاء شركة تركية لإعادة تنظيم الجيوش في 10 دول إسلامية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى حكم العالم وتكوين الخلافة الإسلامية المكونة من 61 دولة وتكون عاصمتها اسطنبول.