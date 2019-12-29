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رياضة

وليد سليمان يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:49 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد بدران
نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدفي الأهلي في شباك بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين امس السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ونشر وليد سليمان عبر صفحته على انستجرام صورًا له من المبارة وعلق قائلًا "مبروك الفوز لاغلى جمهور فى الكون والقادم افضل بإذن الله".


وبذلك رفع وليد رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 19 هدفًا، متربعًا على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي الأهلي في البطولات الإفريقية.


يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة غدًا، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.


ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة مران الفريق غدًا في الواحدة ظهرًا، استعدادًا لمواجهة المقاصة.


يذكر أن الأهلي فاز مساء أمس، السبت، على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وليد سليمان يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم
وليد سليمان يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم
وليد سليمان يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم
وليد سليمان يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم
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