إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية وسقوط قتلى ومصابين

تعرض 9 أشخاص لإطلاق نار في هجوم بولاية تكساس الأمريكية.



وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكية أن الهجوم أسفر عن مقتل 2 وإصابة 7 آخرين، وقالت الشرطة إن الهجوم كان عبارة عن كمين معد مسبقا.



ونقل المصابون السبعة إلى المستشفى، وأحدهم في حالة حرجة.



وقال عمدة مقاطعة هاريس خلال مؤتمر صحفي إن الضحايا وجميعهم على ما يبدو من الشباب ، أصيبوا بالرصاص أثناء تصوير فيديو موسيقي في موقف للسيارات.



وأضاف أنهم تعرضوا للهجوم من خلال كمين أعد لهم من قبل أفراد في سيارات أو سائرين على الأقدام أطلقوا عليهم النار، ولا يزال الدافع وراء الهجوم مجهولا.

