أردوغان يلجأ لزعيم أكبر حزب معارض بـ تركيا لتمرير التدخل العسكري في ليبيا

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة إقناع المعارضة التركية بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الأمر الذي من المقرر التصويت عليه من قبل البرلمان.



وذكرت وكالة "أناضول" التركية أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو طلب من زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، موعدا لبحث موضوع إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.



وأضافت أن تشاووش أوغلو طلب تحديد موعد للقاء قليجدار أوغلو لإطلاعه على معلومات بشأن مذكرة تفويض برلمانية لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.



وقال مصدر للوكالة أن قليجدار ، الذي يعد زعيم أكبر كتلة سياسية في البلاد، وافق على طلب وزبر الخارجية، بشرط أن يجرى اللقاء في مقر حزب الشعب الجمهوري في العاصمة أنقرة، ظهر غد الاثنين.



ويعد حزب الشعب الجمهوري بقيادة قليجدار أشد المعارضين للتدخل التركي في ليبيا ومن أعتى أحزاب المعارضة لنظام أردوغان.

