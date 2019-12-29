إعصار فانفون يتسبب في مقتل 41 شخصا في الفلبين

تسبب إعصار فانفون في الفلبين في مقتل 41 شخصًا على الأقل، عندما ضرب وسط البلاد عشية عيد الميلاد، فيما لا يزال هناك العشرات من المصابين والمفقودين، وفقًا لوكالة تشرف على الاستجابة للكوارث.



وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين في تقرير صدر اليوم، الأحد، إن الإعصار الحادي والعشرين الذي ضرب البلاد هذا العام قد ألحق أضرارا بالمحاصيل والبنية التحتية بقيمة تقدر بحوالي مليار بيزو (19.7 مليون دولار) في المحاصيل والبنية التحتية، بما في ذلك أكثر من 265 ألف منزل، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.



وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن إعصار "فانفون" ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد في يوم عيد الميلاد.



وجاءت هذه التطورات بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى 195 كيلومترا في الساعة؛ ما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات الرياضية والمكاتب الحكومية الفلبينية.



ومع استمرار انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية في المناطق التي تضررت بشدة، لم يكن بإمكان السلطات الخميس تقييم الأضرار الناتجة عن الإعصار على الفور.



يشار إلى أن "فانفون" هو الإعصار رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية.



جدير بالذكر أنه قبل ست سنوات، ضرب الإعصار هايان، أحد أقوى الأعاصير الإستوائية المسجلة، الفلبين وقتل أكثر من 6300 شخص.