الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصل لحد الصقيع وأمطار على السواحل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن، أن يكون طقس غدا الاثنين، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، ويكون مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات وفي وسط سيناء.





كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 18/11

الإسكندرية 16/8

بورسعيد 17/11

السويس 18/10

رفح 17/9

كاترين 11/2

شرم الشيخ 24/13

بني سويف 18/10

قنا 19/7

الوادي الجديد 19/4