طقس اليوم.. معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للبرودة على السواحل الشمالية

يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 17

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 21

دمياط 12 21

الزقازيق 13 19

الاسماعيلية 09 20

السويس 10 20

العريش 09 19

رفح 09 17

رأس سدر 10 20

نخل 03 17

نويبع 13 21

طابا 12 18

كاترين 02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 12 23

مرسى علم 14 21

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 07 19

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 07 20

الأقصر 07 21

أسوان 08 21

أبو سمبل 08 21

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 14 23

أبو رماد 13 23

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 21

