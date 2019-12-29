استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار بـ 15.99 جنيه للشراء.. والريال السعودي بـ 4.28 جنيه للبيع.. والذهب عيار 21 يسجل 673 جنيها للجرام

الدولار يسجل 15.99 جنيه

اليورو بـ 17.99 جنيه

الإسترليني يسجل 21.10 جنيه

الريال السعودى يسجل 4.28 جنيه

الدرهم الإماراتي يسجل 4.38 جنيه

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 673 جنيها

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي



سعر اليورو​

سعر الجنيه الاسترليني​

الفرنك السويسري​

سعر الـ 100 الين اليابانى

سعر اليوان الصينى

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18

السعر العالمي للذهب

سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب بالمصنعية

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 29-12 -2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الاحد 29-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.74 جنيه، وبيعا 17.99جنيه بمستهل التعاملات.اما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 20.73 جنيه، وبيعا 21.10 جنيه.وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 16.28 جنيه، وبيعا 16.53 جنيه.أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.58 جنيه، وبيعا 14.70 جنيه.سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه.واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الأحد، نحو 52.47 جنيه للشراء و53.05 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأحد، نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الأحد، نحو 41.33 جنيه للشراء و40.79 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.واستقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 673 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 29 ديسمبر 2019، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 673 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 769 جنيهًا.وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الأحد، عيار 18، نحو 577 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 449 جنيها.بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 23920 جنيها للأوقية.أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5384 جنيها.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.