AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار بـ 15.99 جنيه للشراء.. والريال السعودي بـ 4.28 جنيه للبيع.. والذهب عيار 21 يسجل 673 جنيها للجرام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:09 م
ذهب و عملات
ذهب و عملات
Advertisements
علياء فوزى
  • الدولار يسجل 15.99 جنيه
  • اليورو بـ 17.99 جنيه
  • الإسترليني يسجل 21.10 جنيه
  • الريال السعودى يسجل 4.28 جنيه
  • الدرهم الإماراتي يسجل 4.38 جنيه
  • استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 673 جنيها

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 29-12 -2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الاحد 29-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.

سعر اليورو​
بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.74 جنيه، وبيعا 17.99جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​
اما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 20.73 جنيه، وبيعا 21.10 جنيه.

الفرنك السويسري​
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 16.28 جنيه، وبيعا 16.53 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.58 جنيه، وبيعا 14.70 جنيه.

سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه.

واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الأحد، نحو 52.47 جنيه للشراء و53.05 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأحد، نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الأحد، نحو 41.33 جنيه للشراء و40.79 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.

واستقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 673 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر جرام الذهب عيار 21
وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 29 ديسمبر 2019، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 673 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 769 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18
وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الأحد، عيار 18، نحو 577 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 449 جنيها.

السعر العالمي للذهب
بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 23920 جنيها للأوقية.

سعر الجنيه الذهب
أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5384 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية.. الدولار يسجل 16.18 جنيه والريال السعودى بـ 4.31 جنيه.. الذهب عيار 21 يستقر عند 685 جنيها

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية.. الدولار يسجل 16.17 جنيه للبيع.. الريال السعودى بـ 4.28 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 يستقر عند 655 جنيها للجرام

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية.. والدولار يسجل 16.18 جنيه .. الريال السعودى يسجل 4.31 جنيه.. الذهب عيار 21 يستقر عند 655 جنيها للجرام

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء.. الدولار يسجل 16.18 جنيه.. الريال السعودي يسجل 4.31 جنيه.. وسعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند 655 جنيها

الدولار يسجل 16.6 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 5-12-2019

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية .. الدولار يسجل 16.16 جنيه .. الريال السعودى بـ 4.30 جنيه والذهب عيار يسجل 658 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

قطع في وتر أكيليس.. سعد سمير يغيب عن الأهلي ٨ أشهر

اللهم لا شماتة.. لاعب الزمالك يوجه رسالة لـ سعد سمير بعد تعرضه للإصابة

سعد سمير يخضع لجراحة بعد إصابته في مباراة بلاتينيوم

بينهم أطفال... اللقطات الأولى لتفجير منصة العسكريين باليمن.. شاهد

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

خبيرة جيولوجيا تحذر: الكويت على موعد مع زلزال مدمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

رياضة جديدة للسياح.. التزحلق على الماء يغزو خليج موسى بطور سيناء

مع حبيبته الإسرائيلية والأصغر بـ 34 عامًا.. آل باتشينو في أحدث ظهور.. صور