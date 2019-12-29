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حوادث

المستشار عمر مروان يستقبل وزير العدل السابق ووفد النيابة العامة لتهنئته بمنصبه.. صور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:51 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان خلال استقباله وزير العدل السابق
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عمرو خليفة - جودت عيد
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق، بمقر الوزارة، حيث قدم التهنئة على توليه منصب وزير العدل، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وكان في مقدمة مستقبلي الوزير السابق، المستشار عمر مروان الذي اصطحبه للقاء بمكتبه، بحضور مساعدي الوزير بالإدارات المختلفة بالوزارة.

وأعرب المستشار عمر مروان عن بالغ تقديره لتهنئة شيخ القضاة له، وعن بالغ امتنانه لهذه الزيارة التي تعد ترسيخًا للقيم والتقاليد القضائية.

وفى ذات السياق التقى صباح اليوم المستشار عمر مروان، المستشار محمد غراب مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ولفيف من قيادات النيابة العامة بمكتب النائب العام، حيث قدموا التهنئة لتوليه منصب حقيبة العدل، وعبر المستشار مروان عن بالغ امتنانه وتقديره لمشاعرهم الطيبة، فضلًا عن اعتزازه بالفترة التي أمضاها بالنيابة العامة.

وتمنى وفد النيابة العامة في نهاية اللقاء دوام التوفيق للوزير والتعاون بين الوزارة والنيابة العامة.
المستشار عمر مروان يستقبل وزير العدل السابق ووفد النيابة العامة لتهنئته بمنصبه.. صور
المستشار عمر مروان يستقبل وزير العدل السابق ووفد النيابة العامة لتهنئته بمنصبه.. صور
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