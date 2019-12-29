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خبير نقل: تحسن البنية التحتية المصرية انعكس على الاستثمار.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:17 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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آيات أحمد
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن المستثمر الأجنبي يدرس خريطة الاستثمار المصرية قبل قدومه من كافة الجهات، موضحًا أن إشادة المجتمع الدولى والمؤسسات العالمية حول مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري وتحسن البنية التحتية انعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية فى الآونة الأخيرة.

وأضاف "مهدي" خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "قناة مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن كل تلك المؤشرات أدت إلى صدور تقارير تنافسية دولية تحفز المستثمر الأجنبي على ضخ استثماراته داخل مصر، مشيرًا إلى أن مصر فى حاجة ماسة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة من أجل تنفيذ مشروعات تنموية وصناعية وعمرانية وغيرها.

وأكد أن المستثمر المصري يعرف ظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية ما يجعله يرى مناخ الاستثمار بشكل أكثر وضوحًا إلى جانب الدولة، لافتًا إلى أن البنية الأساسية والمناخ الجاذب للاستثمار أصبح متوفرًا بشهادة المجتمع الدولي سواء فى قطاع الاستثمار أو الصناعة أو التنمية العمرانية.

وتابع أنه من الضرورى أن تحل المشاكل والإجراءات الخاصة بالاستثمار التى يمر به المستثمر الأجنبي وتحتاج لشيء من التبسيط لتشجيع الاستثمار.

وأوضح أن تحسن البنية التحتية المصرية انعكس على الاستثمار، خاصة بعد عمل المطارات الثلاثة فى نفس الوقت بالقاهرة الكبرى، وربط القاهرة الكبرى ببعضها من خلال مشروع مترو الأنفاق الجديد.

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