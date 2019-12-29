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رياضة

الكونفدرالية الإفريقية.. سيمبوري يسجل هدف التعادل لـ المصري أمام بيراميدز

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:48 م
لقاء المصري وبيراميداز
لقاء المصري وبيراميداز
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حسام الحارتي
أحرز سعيدو سيمبوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري هدف تعادل فريقه في شباك بيراميدز فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2019 /2020.

وتمكن سعيدو سيمبوري من إحراز هدف تعادل فريقه في الدقيقة "72"، عقب احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي المصري بسبب تدخل عنيف من أحد مدافعي بيراميدز .

وجاء تشكيل المصري لمواجهة بيراميدز كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود
خط الدفاع : عمر كمال عبدالواحد ومحمود حمد وأحمد شوشة وكريم العراقي .
خط الوسط : إيزي إميكا وسعيد سنمبورى وإسلام عطية .
خط الهجوم : حسن على وأوستين أموتو ومحمود وادى .

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - عمر العيوني - إسلام عيسى

خط الهجوم: جون أنطوي
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